Handelaars vragen in open brief aan stadsbestuur maatregelen om uitzicht van stadscentrum te verbeteren Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

17u43 0 Tienen Verplicht eigenaars van leegstaande panden om deze te onderhouden en stel een verbod in op het plaatsen van borden ‘te koop’ en ‘te huur’ in het handelscentrum. Dat zijn twee van de suggesties die de handelaars in Tienen doen in een open brief aan het stadsbestuur. “In een winkelomgeving die geplaagd wordt door groeiende leegstand, is de zorg voor een aangenaam winkelcentrum bijzonder belangrijk. De perceptie van een klant kan met zeer kleine ingrepen positief worden beïnvloed”, stellen de handelaars.

Het was handelaar Bart Debbaut van herenkledingzaak De Gouden Schaar die een open brief schreef aan het stadsbestuur. Hij ging er twee namiddagen mee rond bij collega-handelaars in het stadscentrum van Tienen. “Op die korte periode heb ik al 41 handtekeningen verzameld”, stelt Bart. “Bij gebrek aan tijd ben ik niet verder rond gegaan, maar het is mijn overtuiging dat bijna 100 procent van de handelaars achter de inhoud van deze brief staat, die, voor alle duidelijkheid, een constructief signaal wil zijn, en allerminst een negatief beeld wil uitdragen. Deze open brief moet een startschot voor een aangenaam stadscentrum zijn en geen kaakslag.”

Voorstellen

In de brief worden enkele voorstellen opgesomd, die relatief weinig of geen financiële inspanningen vergen, maar die het uitzicht van de stad wel ten goede kunnen komen. “We verwijten niemand dat er veel handelspanden leeg komen te staan. Elke stad wordt hiermee geconfronteerd”, benadrukt Bart. “Maar de stad moet hier wel iets aan proberen te doen. Wij doen alvast graag enkele eenvoudige voorstellen. Om te beginnen wekken de grote hoeveelheid schreeuwerige en veel te grote borden van immokantoren de perceptie dat de halve stad leegloopt. Dat geeft de consument een vertekend beeld over hoe het met de handel gaat en doet hem wellicht besluiten om elders te gaan winkelen. Jammer, want onze winkelstraten huisvesten nog altijd mooie winkels met een zeer ruim aanbod.”

Slimme 3d-bestickering

Een ander voorstel is het volledig bestickeren van leegstaande etalages. “Door een slimme 3d-bestickering lijkt het alsof de leegstaande panden opgaan in het geheel van mooie winkels. Er kan ook gekozen worden voor het plaatsen van kunst in de leegstaande panden. Een combinatie van beide is wellicht de beste keuze”, aldus Bart. “Wat vooral storend is, zijn de vuile leegstaande vitrines. Vensters zijn al jaren niet meer gewassen en in het stof hebben mensen allerlei boodschappen geschreven, die niet altijd even proper zijn. Leg de eigenaars de plicht op om portalen en vitrines te onderhouden en controleer op het nakomen van die verplichting.”

“En onderhoud ook straten en pleinen in het centrum”, gaat het verder. “Elke morgen zou om 7 uur een bezemwagen de rottende bladeren moeten opruimen. Die ogen niet alleen slordig, ze maken de straten, zeker bij nat weer, gevaarlijk glad. Ook het groen en het onkruid tussen de klinkers en kasseien en tussen voetpaden en de wegen moet strikter en vaker aangepakt worden. Tot slot pleiten we nog voor ondersteuning van kandidaat-huurders van leegstaande panden. We denken daarbij aan huursubsidies of het laten wegvallen van bepaalde taksen, zoals onroerende voorheffing of de promotaks.”

“Ik vind het constructieve voorstellen”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We gaan zo snel mogelijk aan tafel zitten met geïnteresseerde handelaars om te bekijken welke maatregelen we kunnen uitvoeren.”