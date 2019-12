Handelaars slaan handen in elkaar voor magische Spiegelstraat Kristien Bollen

19 december 2019

11u23 20

Ook dit jaar zal er weer iets magisch gebeuren in de Spiegelstraat in Tienen. Alle handelaars hebben de handen in elkaar geslagen om van het kleinste, ook het gezelligste straatje van de stad te maken. Ze lieten kerstbomen aanrukken, versierden ze feestelijk en ze rolden ook speciaal een rode loper uit. Met extra openingsuren willen ze, naast de speciale sfeer, ook voor extra dienstverlening zorgen. Nu zaterdag en zondag zijn alle handelszaken open, net als alle horeca in de straat.