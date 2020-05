Handelaars roepen op tot gerichte steunmaatregelen: “Geld van afgelaste evenementen herinvesteren” Kristien Bollen

24 mei 2020

11u33 0 Tienen De broers Danny en Ronny Puyneers openden anderhalf jaar geleden hun zaak in de Leuvensestraat. Net als alle andere handelaars moesten ze hun deuren wegens de coronacrisis sluiten om op 11 mei terug open te mogen gaan. Ze roepen echter de stad op om maatregelen te nemen om gezinnen en handelaars te steunen in deze moeilijke tijden. “De maatregelen die de stad nam, misten hun doel”, klinkt het bij de broers.

Al vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis schafte de stad het betalend parkeren af. Helaas verviel dit ook meteen op 11 mei, bij de heropening van winkels. “Dat gratis parkeren was een mooi gebaar, maar dat heeft zijn doel compleet gemist. Iedereen moest toen nog ‘in zijn kot’ blijven. Alle winkels waren gesloten... Welke wagens stonden er geparkeerd ? Ja, die van de bewoners, waarvan het merendeel een bewonerskaart heeft en dus op die manier toch betaald heeft voor de ‘gratis parking’”, zuchten Ronny en Danny.

Tot september

“De stad zou beter het gratis parkeren toelaten tot september. Daar hebben zowel de klant àls de winkeliers iets aan. Nu is er al minder volk in de stad, mede door de nog niet volledige heropstart van de scholen. Als er geen school is, is er al minder volk. Laat de mensen die toch naar het centrum komen, gratis parkeren zodat ze meteen hun boodschappen kunnen doen. Tienen is momenteel zowat ontoegankelijk door de vele wegenwerken. Die van de vesten (de ring), zijn nog steeds bezig. Tegelijkertijd zijn er werken aan de Diestsesteenweg, de Leuvenselaan en de Withuisstraat, de Beauduinstraat, de nutswerken aan de Grote Markt en noem maar op. Het is een hele opgave om naar de stad te komen, een beloning in de vorm van gratis parkeren is dan wel gepast.”

Het hoeft geen extra geld te kosten aan de stad. Er zijn heel wat evenementen die niet kunnen doorgaan. Dat de stad de budgetten die ze daarvoor voorzien heeft, deels investeert in het steunen van de gezinnen en locale handel Danny en Ronny Puyneers

Steun voor ieder gezin

Een ander idee, dat enkele steden deden al voor deden: “Geef ieder gezin vier waardebonnen van 5 euro die bij iedere handelaar in Tienen en zijn deelgemeentes geldig is”, stellen Ronny en Danny voor. “Op die manier ondersteun je de gezinnen. Velen van hen zijn eveneens zwaar getroffen en zijn technisch of sociaal werkloos. Bovendien steun je de lokale handel. Enkele bonnen voor een klein bedrag die je kan uitgeven waar je wil: bij de kapper, je garagist of later in je stamcafé of op restaurant”, stellen de tweelingbroers voor. Of dit niet een beetje veel dromen is? Waar haal je even al dat geld ? “Het hoeft geen extra geld te kosten aan de stad. Er zijn heel wat evenementen die niet kunnen doorgaan. Suikkerrock, kermissen, braderies en nog vele anderen mogen dit jaar niet plaats vinden. Dat de stad en de handelaars de budgetten die ze daarvoor voorzien hebben, deels investeren in het steunen van de gezinnen en locale handel.”

Extra terras

En de broers denken ook nog wat vooruit. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de horeca zal mogen heropstarten. Als het kan, zal het met de nodige social distancing moeten gebeuren zodat men minder klanten kan plaatsen, ook op de terrassen. “Het water staat velen al aan de lippen. Voor de winkeliers en kappers was het al moeilijk. Wij hebben het geluk, ondanks het feit dat dat we nog maar anderhalf jaar de winkel hebben, al jaren onze zaak (D&P Construct, red.) te hebben en een cliënteel te hebben opgebouwd. Voor een starter zijn deze tijden dubbel zo zwaar. Sommige restaurants organiseren wel afhaalmogelijkheden om het hoofd boven water te houden, café’s kunnen dit niet. Als die weer mogen de deuren open doen, laat hen dan alsjeblieft de plaats voor een terras op te stellen verdubbelen. Ok, de stad heeft de terrastaks voor dit jaar geschrapt, maar er zijn ook geen terrassen met de werken op de Grote Markt. Geef ieder café of restaurant de mogelijkheid om hun capaciteit van hun terras te verdubbelen. Op het marktplein kan men hiervoor het ceremonieplein in gebruik nemen en in deelgemeenten zijn de meeste horeca-zaken eveneens aan een plein gelegen. Met meer plaats kan men toch enkele klanten op een veilige manier trachten te laten genieten van een zomer in eigen land.”