Handelaars maken zich klaar voor de solden : “Hopen op goede verkoop, al zal dat ons jaar niet goed kunnen maken. Toch blijven we optimistisch” Kristien Bollen

31 juli 2020

17u46 0 Tienen Heel wat handelaars hebben door de lockdown de zomerverkoop gemist. Bijna acht weken bleven de deuren van winkels gesloten. De soldenperiode werd dan ook een maand uitgesteld, iets wat zowat iedere handelaar wel weet te appreciëren. Morgen, 1 augustus, gaan de solden dan ook effectief van start. Al is het mogelijk dat niet iedere handelaar er aan deelneemt. Ook ziet het er naar uit dat je “over de koppen zult moeten lopen” aangezien funshoppen niet aan de orde is. Winkelen mag je enkel nog alleen.

Toch bereiden Helga en Tomasz van Hero Outdoor in de Leuvensestraat zich al voor op de solden. “Laten we eerlijk zijn, dit jaar kijken we niet echt uit naar de solden. Toch hopen we om nog iets te kunnen verkopen, maar het jaar nog goed maken zit er helaas niet meer in.” Ook Katty Pijpops van lingerie Catty brengt alles in gereedheid om aan haar soldenverkoop te beginnen.

Start zomerverkoop volledig gemist

“Net als je aan de verkoop van de zomercollectie begint, kwam de lockdown” zucht Helga. “De start hebben we volledig gemist. Ook toen we de deuren opnieuw mochten openen kwam de verkoop maar langzaam op gang. Wandelschoenen deden het wel goed. Blijkbaar zijn er toch mensen tijdens de lockdown beginnen wandelen” lacht Helga even. “Maar dat is zowat het enige echte goede nieuws in onze sector. Terwijl de wandelschoenen het goed deden, bleef de zomerkledij hangen.”

Meteen van 20 tot 70 procent korting

Hoewel het dus geen stormloop was op zomerkledij kiest men er bij Hero Outdoor voor om ook dit jaar de solden op dezelfde manier aan te pakken. “Aan koppelverkoop in de sperperiode hebben we nooit meegedaan, ook nu niet. De soldenperiode gaan we op dezelfde manier aanpakken als andere jaren : kortingen van 20 tot 70 procent. En dat vanaf de eerste dag. Bepaalde artikelen tegen een bepaalde korting en dat tot op het eind van de maand. Op die manier hopen we toch een deel van onze stock nog kwijt te raken want over twee weken komt al de eerste lading van de wintercollectie binnen. Die moeten we dan toch ergens kunnen hangen, niet?” zegt Helga met een glimlacht die niet op te merken valt door het mondmasker maar wel aan de fonkelende oogjes.

Badgoed is nu voor in eigen tuin

Ook bij lingerie Catty was net de voorjaars- en zomercollectie net geleverd toen de deuren voor bijna twee maand dicht gingen. “De eerste dag dat we terug open mochten, heb ik meteen open gedaan. De klanten kwamen meteen terug. Gelukkig hebben bepaalde merken en leveranciers zelf besloten op hoog-zomercollecties niet te leveren en pas volgend jaar op de markt te brengen. Ook de herfstcollectie komt wat later” zegt Katty. Hoewel Katty haar lingerie vrij goed aan de man kon brengen bij de heropstart zag ze de laatste weken de verkoop wat zakken. “Toch blijven we steeds positief denken hoor, lacht Katty. Twee weken geleden ben ik dan begonnen met koppelverkoop met een korting van 10 of 30 procent bij aankoop van twee stuks. Al bij al valt het nog wel mee. Al merken we dat badpakken en bikini’s we opvallend blijven hangen. Blijkbaar dienen die nu vooral voor gebruik in eigen tuin en gebruikt men die van vorig jaar hiervoor het liefst.” Vanaf morgen kan je er genieten van kortingen van 30 tot 70 procent in de soldenperiode.