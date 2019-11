Handelaar en gemeenteraadslid Christophe Hendrickx misnoegd over verdwijnen van parkeerplaatsen door komst reuzenrad Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

18u03 0 Tienen De opbouw van het reuzenrad in Tienen voor WinterMagie is volop aan de gang. “De handelaars vinden dit een prachtig initiatief, maar moeten hier nu echt parkeerplaatsen voor wijken?”, vroeg handelaar en Tiens gemeenteraadslid Christophe Hendrickx (Tienen Vooruit!) op de gemeenteraad.

“Bij handelsvereniging Kwixx was er wel weet van de komst van het reuzenrad, maar er was blijkbaar niet bij verteld dat het rad de helft van de parkeerplaatsen op de Grote Markt zou wegnemen”, gaat Christophe verder. “December is voor ons uiteraard een zeer belangrijke maand wat shopping betreft en daar hoort voldoende parking voor de klanten bij.”

“De drie beste maanden voor de handel zijn, naast december, januari en juli, wanneer het solden zijn. WinterMagie staat tot en met vijf januari en in juli komt Suikerrock vanaf half juli neergestreken in Tienen”, aldus Christophe. “Dat wil dus zeggen dat we in die drie beste maanden steeds parking moeten afgeven. We juichen zeker al deze mooie initiatieven toe, maar zorg er alstublieft voor dat er voldoende parkings voor onze klanten voorhanden is. Misschien had men het reuzenrad beter op een andere plaats op de Markt kunnen zetten, bijvoorbeeld op het ceremonieplein?”

“Het reuzenrad was een opportuniteit voor onze stad, die we niet konden weigeren”, reageerde schepen Wim Bergé (CD&V). “Op het ceremonieplein komt nog een grote glijbaan, dus die ruimte wordt volledig ingevuld. Vandaar dat we het rad op de parking van de Markt moesten plaatsen.”

“Het klopt dat hierdoor 31 parkeerplaatsen verloren gaan op de Markt”, gaat de schepen verder. “Maar we maken afspraken met de VIA scholengroep om hun parkings te mogen gebruiken op 7 december, 14 december en dan van 21 december tot en met 5 januari. Dat zijn dus misschien 300 parkeerplaatsen erbij. Bovendien bieden we op bepaalde weekends in december ook gratis betaalparking aan. Kwixx was volgens mij volledig op de hoogte van de plannen. Het wordt tijd dat we nu samen positief het eindejaar inzetten. WinterMagie biedt een programma om U tegen te zeggen. Ik heb hierover al heel wat positieve reacties gekregen. Het zal ongetwijfeld veel volk op de been brengen in het Tiense, wat ook altijd goed is voor de handel.”