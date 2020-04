Hakendover zonder paardenprocessie DDH

13 april 2020

18u43 0 Tienen Op paasmaandag gaat traditiegetrouw in Hakendover de internationale paardenprocessie uit en is er het paardengalop. Dit jaar bleven de pleinen en de straten leeg door het coronavirus.

De regels werden in elk geval goed gerespecteerd want de straten waren zo goed als leeg. Een ietwat vreemd tafereel als je weet hoe het hier normaal aan toegaat op paasmaandag. “De processie gaat al, minstens van in 1432, uit op dezelfde datum. Zelfs in oorlogstijden is ze altijd uitgegaan. Eén keer is ze noodgedwongen geannuleerd wegens mond-en-klauwzeer.” vertelde voorzitter Johan Dewols eerder aan uw krant. Onderstaand het verschil in beeld.