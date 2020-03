Hakendover rouwt om afgelasting van haar paardenprocessie. “Het zal hier tijdens de paasdagen stil en doods zijn” Vanessa Dekeyzer

24 maart 2020

16u52 6 Tienen Hakendover rouwt, want hun geliefde paardenprocessie gaat dit jaar omwille van het coronavirus niet uit. In het dorp is er absoluut begrip voor de afgelasting, maar het doet bij de meesten toch pijn aan het hart. “’Sweet Caroline’ zal dit jaar niet door de boxen galmen”, zegt Raf Pierlet van het gelegenheidscafé Bij Rafke.

“Het zal een vreemde, trieste Pasen worden, voor zeer veel mensen”, stelt Johan Dewolfs van het processiecomité. “Dit jaar zou het levend retabel voor de dertigste mee gegaan zijn in de processie. Voor de gelovigen is dit toch ook wel een moeilijke periode want zij hebben op paasmaandag geen toegang tot de kerk en het beeld van San Salvator om de regels van social distancing niet in het gedrang te brengen. Gelukkig voor onze organisatie werden alle genomen maatregelen zoals huur van kleding, de ontvangst van gastgroepen en logistieke kosten gratis geannuleerd. Alleen de drukkosten zijn we kwijt.”

Voor de bedevaarders uit Nederland is het de eerste keer in meer dan 100 jaar tijd dat ze de bedevaart niet kunnen laten plaatsvinden, want zelfs toen de processie in 2001 werd afgeschaft als gevolg van mond-en klauwzeer en tijdens WO II kwamen bedevaarders uit Nederland naar Hakendover.

Kris Vandenbroek en Heidi Bellen hadden gehoopt alle bedevaarders en bezoekers te mogen ontvangen in hun café De Korenbloem, een café dat in Hakendover al sinds begin van de 19de eeuw een begrip is. “Wij en vooral de arbeiders hebben de laatste weken door weer en wind hard gewerkt om het café klaar te krijgen voor de processie, maar helaas zullen we deze toch wel bijzondere goede dagen voor de horeca hier in het dorp aan ons moeten laten voorbijgaan. We werken dan maar rustig verder aan de renovatie en hopen binnenkort dan toch te mogen openen.” Kris gaat al minstens 20 jaar mee in de processie, eerst als apostel Johannes en later als apostel Petrus, ter vervanging van zijn zieke vader. “Het zal vreemd zijn, geen processie op paasmaandag, maar gezondheid gaat uiteraard voor.”

“Elk jaar komen hier bij Pasen enkele cowboys slapen”, vertelt Els Deboes van Zorgboerderij Deboes in hartje Hakendover. “Die kwamen al toen mijn papa Staf (+) nog leefde en ik vond het fijn dat ze ook na diens overlijden zijn blijven komen. Ter ere van papa dragen ze een sjaaltje zoals hij dat altijd droeg. De maagden te paard vertrokken ook altijd hier van op de hoeve en papa liep mee in de processie als drager van de hemel. Het was dus steeds een heel feest op de hoeve wanneer de processie uitging. Dit jaar zal het stil en doods zijn.”

Dat kan Raf Pierlet alleen maar beamen. “De afgelasting was te voorspellen, maar we hadden toch nog altijd dat tikkeltje hoop. Het nieuws kwam dus toch nog zeer hard aan. Het paasgebeuren is geen verhaal van centen. De sociale verliezen zijn niet uit te drukken in geld en zijn voor de uitbaters van de gelegenheidscafés veel groter. Mensen die je alleen tegen komt tijdens de paasdagen, de erkentelijkheid, de appreciatie, het respect, de mooie herinneringen achteraf. Elk uitbater van een gelegenheidscafé doet dat met passie en heeft er een stuk van zijn ziel ingestoken. En dat maakt ons ook uniek, waardoor er elk jaar veel volk op afkomt.”

Raf begon vijftien jaar geleden met het gelegenheidscafé, nadat hij het pand kon overnemen van zijn grootouders. “In het begin was er niets, alleen een open ruimte. Met de jaren is het pand verder uitgebouwd en uitgegroeid tot wat het nu is. Voor het eerst in vijftien jaar later ga ik terug in een lege ruimte staan. Ik denk dat ik toch stiekem een traantje zal moeten wegpinken. Of we iets later of alternatiefs gaan doen is nog een vraagteken,. Van veel mensen krijgen we inderdaad die vraag of suggestie op sociale media, en het is fijn dat de mensen er mee begaan zijn, maar ik denk dat er niets die unieke sfeer tijdens de paasdagen kan vervangen. We gaan ook zeker geen zwarte vlaggen buitenhangen, dat helpt ons geen stap vooruit. Wanneer het allemaal achter de rug is, gaan we misschien ‘Only the strong survive’ van Billy Paul zot draaien.”

“De laatste dagen zijn zwaar en hectisch met voortdurende bezorgdheid en beslissingen met betrekking tot corona. Als het dan een moment kalm is, krijg ik het moeilijk als ik denk aan Hakendover en de mooie paasmaandag”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Zoveel mooie momenten voor alle Hakendovenaren, maar ook voor heel Tienen, de regio en de Nederlandse broederschappen. We troosten ons met de gedachte dat het volgend jaar beter zal zijn. Eerst moeten we ons nu door de crisis vechten.”