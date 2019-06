Hagherock wegens hitte verplaatst naar september Christian Hennuy

22 juni 2019

09u37 0

Woensdag 26 juni wordt er extreme hitte verwacht voor het evenement Hagherock in Hakendover, het festival georganiseerd door de Stichting M.M. Delacroix voor bezoekers met een verstandelijke beperking en andere festivalgangers. Gezien de waarschuwingen en advies van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de brandweer en medische diensten over deze komende hittegolf ziet de organisatie zich genoodzaakt om Hagherock op 26 juni te annuleren. “We hebben als zorgvoorziening de verantwoordelijk om de veiligheid en gezondheid van al onze bezoekers en personeel voorop te stellen en nemen het advies dan ook erg serieus. Mensen staan bij ons op de eerste plaats. Momenteel zet ons team alles op alles om het evenement te verplaatsen naar 25 september. Sponsors, partners en ingeschreven bezoekers worden zo snel mogelijk op de hoogte gehouden van nieuws. We proberen de programmatie zoveel mogelijk dezelfde te houden, maar moeten ook rekening houden met eventuele wijzigingen”, aldus Debbie L’homme, communicatieverantwoordelijke van de Stichting M.M. Delacroix