Hagherock met Get Ready en Luc Steeno Christian Hennuy

20 juni 2019

Op woensdag 26 juni vindt de 21e editie plaats van Hagherock plaats, georganiseerd door de Stichting M.M. Delacroix voor bezoekers met een verstandelijke beperking en andere festivalgangers. Het festival vindt plaats op de Campus Ten Haghedorne in Hakendover. Om 11.30 uur gaan de deuren open. Het wordt pure ambiance met Get Ready als afsluiter om 17.15 uur.

Op woensdag 26 juni verwacht Stichting Delacroix ongeveer 1300 bezoekers voor het jaarlijks muziekfestival Hagherock, dat vorig jaar toe was aan de 20 ste feesteditie. Ook dit jaar blijft het uitgebreid programma grotendeels behouden, mede dankzij hoofdsponsor Kiwanis. “Het Hagherock-dorp met extra animatie was een groot succes, dus wilden we opnieuw tegemoetkomen aan de wensen van ons publiek”, vertelt Liesbet Fierens van het organiserend team. Dit jaar kunnen de bezoekers in het dorp terecht voor lekkere ijsjes, grime, gekke kapsels, verschillende volks- en kermisspelen, maar ook om tot rust te komen van alle prikkels.

Op de programmatie van dit jaar bijt lokale band MURG de spits af, gevolgd door Tomorrowland-DJ en streekgenoot Jan Vervloet en De Bempt Band, de eigen band van Stichting Delacroix. Verder is het swingen geblazen met Steve Tielens, Luc Steeno en Get Ready als afsluiter. “We gaan elk jaar voor artiesten die voeling hebben met ons publiek en hen een volledige ervaring kunnen geven”, aldus Evi Devroye van het Hagherock-team. “We zien de temperatuursverwachtingen momenteel wel stijgen tot 32°, het zal dus belangrijk zijn om zowel voor onze bezoekers als onze artiesten de nodige zorg te voorzien, maar we kunnen rekenen op een geweldig team”.