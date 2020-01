Hagelandse handelaars tevreden over eerste soldendag Opmerkelijk: op heel wat plaatsen zijn er al kortingen tot 70 procent Vanessa Dekeyzer Kristien Bollen

03 januari 2020

17u41 2 Tienen De eerste soldendag bracht een grote drukte mee op Het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Vooral in de namiddag was het op vele plaatsen aanschuiven aan de kassa’s en pashokjes. Opvallend waren de hoge kortingen tot wel 70 procent.

“Wij hebben al een koppelverkoop gehad, daarmee dat de soldenprijzen nu al wat lager liggen”, klinkt het bij ZEB. “De meeste artikelen staan geprijsd aan 30 en 50 procent, maar we hebben ook al een koopjeshoek met tot wel 70 procent korting. We zien heel veel jeansbroeken de deur uitgaan, vooral de merken, die nu toch wel wat goedkoper worden.”

De drukte op Het Gouden Kruispunt kwam vanochtend al meteen op gang. “We hebben eigenlijk een hele dag goed ons werk gehad”, klinkt het bij Modemakers. Daar was het vooral in de namiddag aanschuiven aan de kassa en de pashokjes. “Ik ga al aanschuiven aan het pashokje, terwijl mijn vrouw de kleding die ze wil passen uit de rekken haalt. Zo gaat het allemaal wat sneller vooruit.”

Dat de eerste soldendag op een vrijdag valt, lijkt een meevaller. “Ik denk dat dit toch een rol speelt, want vorig jaar hadden we op een donderdag toch wat minder volk”, klinkt het bij het enthousiaste team van ZEB. “Ook het weekend zal vermoedelijk heel wat volk op de been brengen.”

In Tienen was de eerste soldendag geen overrompeling, maar het was wel een regelmatig komen en gaan van klanten, merkten Helga Sterkendries en Tomasz Cyran van Hero Outdoor in de Leuvensestraat. “Wij houden ons strikt aan de soldenperiode, dus geen koppelverkoop of kortingen vooraf. De kortingen die wij nu geven, lopen op tot 50 procent. Die blijven ook dezelfde tot aan het einde van de koopjesperiode. Er snel bij zijn, is dus de boodschap.”

En de voorraad is nog groot. “Tot nu toe hebben we nog geen echte winter gehad en is de verkoop nog niet zo bijzonder geweest. Ik denk niet dat we één muts of sjaal hebben verkocht. Er is dus nog heel wat keuze over.” Helga en Tomasz merken dat mensen veel bewuster kopen. “Ze kiezen voor producten van kwaliteit die een tijdje meegaan en op een milieubewuste manier gemaakt zijn. Vooral hemden, broeken en kwaliteitsvolle (wandel) schoenen doen het goed tijdens de solden.”