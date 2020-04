Hageland doet massaal mee met de Ronde tegen corona Vanessa Dekeyzer

05 april 2020

16u20 0 Tienen Er werd massaal, maar dan ook massaal, deelgenomen aan de Ronde tegen Corona in het Hageland. Met man en macht werd er het hele weekend gewerkt aan het maken van grote boodschappen met allerhande materialen, zoals fietsen, bierbakken, krijt en kleding. Wij kozen er enkele opvallende uit.

De vereniging Doe Maar Oplinter schoot meteen in actie en besloot om de boodschap #hooplinter te schrijven in een veld. “Deze # was eerder al gelanceerd door onze vrienden-brouwers van Hoplinter, die al een mooie actie gedaan hadden met hun bier en de naam even omdoopten tot #Hooplinter”, zegt Bart Maes. “Met behulp van de gps zijn we dan aan het werk gegaan en heb ik geprobeerd om dit op een leeg liggend perceel van mij te schrijven.”

De man van Karen Cumps, wonend op de Ganzendries, maakte er een leuk filmpje met een drone van. “En mijn buurvrouw Carine heeft een groot hart in haar gemaakt met stukken stof. In het hart maakte ze ‘dank u’”, zegt Karen. “Verder hebben goede vrienden van ons een groot hart gemaakt in de tuin, met hun grasmachine. Zij wonen in de Kummenbaan in Oplinter. En in het Kummenveld, de zijstraat van de Ganzendries, werd de slogan ‘Hou vol, Oplinter steunt jullie’ gemaakt. Je ziet, samenhorigheid is troef in Oplinter. We klappen ook elke avond in onze handen voor de mensen in de zorg.” Na het klappen zwaait iedereen van op zijn eigen stoep naar elkaar en wordt er ook terug gezwaaid. “En we klinken natuurlijk samen, maar elk apart, met een Hoplinter”, zegt David Titeca, die maar liefst een 200-tal flesjes Hoplinter uitdeelde in Oplinter.



De Tiense Blussers maakten op het dak van de brandweerkazerne aan de Diestesteenweg de boodschap ‘Samen Sterk’ met daarnaast een uitrusting van een brandweerman. Wie van dienst en niet op interventie was, stond in uniform klaar op het dak of op de vrachtwagens.

Ook het Rode Kruis Tienen, die te midden van Corona verhuisd is naar een gloednieuw gebouw, waarvan de opening later nog volgt, was present. De jongste vrijwilliger (16 jaar) bracht artistieke boodschappen op de straat voor het gebouw op de grond met krijt en alle voertuigen werden buiten gezet. “Onze dank u gaat uit naar de vrijwilligers die hun vrije tijd opgeven om het vervoer van coronapatiënten te doen en zo de zware werklast van het reguliere 112-vervoer wat te ontlasten”, aldus Geert Hottat, econoom Rode Kruis Tienen.