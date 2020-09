Gymclub Tienen heeft voortaan eigen turnzaal: “Nu kunnen we ook op weekdagen les geven” DDH KBG

06 september 2020

12u17 2 Tienen Gymclub Tienen heeft sinds kort een eigen turnzaal. De zaal huren ze van het sportcentrum, voor de aankoop van de toestellen was 200.000 euro nodig, een bedrag dat de club deels betaalt met eigen middelen en voor het resterende deel een lening aanging. “Nu hoeven we niet meer telkens alle toestellen te installeren en na de training weer opruimen.”

De club bestaat al vijftien jaar en telt zo’n 400 leden. “We hopen op termijn naar 600 leden te kunnen evolueren. Voordien oefenden we in de sporthal maar daar konden de toestellen nooit blijven staan omdat er ook andere sportverenigingen actief zijn. Nu kan alles wel blijven staan en hebben we de toestellen ook verankerd in de grond. Dat scheelt best wat tijd die we voortaan kunnen besteden aan het turnen. Bovendien kunnen we nu lessen organiseren op weekdagen, dat kon vroeger niet omdat de sporthal druk bezet is”, zegt bestuurslid en trainer Jef Denruyter (23).

Op vijf dagen alle toestellen geplaatst

De club droomde al langer van een eigen zaal maar pas acht maanden geleden waren er concrete gesprekken met de eigenaar van het sportcentrum, waartoe de zaal behoort. “Tot voor kort werd hier indoor voetbal gespeeld en we moesten dus eerst al dat materiaal weghalen voor we onze toestellen konden plaatsen. Pas vorige maandag zijn we alles beginnen te installeren met man en macht. Zoals je ziet, is het ons gelukt om alles op vijf dagen klaar te krijgen. We hebben ook gekozen voor topmateriaal en dat zorgt hopelijk voor meer vooruitgang bij onze leden. Een groot inhuldigingsfeest kon niet door de coronamaatregelen. Daarom hebben we dan maar een opendeurdag georganiseerd. Wij zijn in elk geval heel blij met onze nieuwe turnzaal”, besluit Jef.