Grote vraag naar afhaalmaatltijden blijft uit. “Hopelijk vinden ze snel de weg naar ons, anders zullen er veel afhaken” Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

15u56 7 Tienen Heel wat restaurants en andere horecazaken zijn sinds enkele dagen overgeschakeld op afhaalmaaltijden, maar dat lijkt niet overal een groot succes te zijn. “Misschien moeten de mensen het nog beter leren kennen, maar hopelijk niet wanneer het te laat is”, zegt David Vantongelen van Street Food in Tienen.

Ook David moest vorig weekend zijn broodjeszaak aan de Waaiberg in Tienen sluiten. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten en sloeg het toer om. “Naast de afhaling van broodjes heb ik ook een aantal lekkere afhaalschotels gemaakt, zoals ravioli, canneloni en andere pasta’s. Alles kan koud of warm afgehaald en zelfs geleverd worden. Op Facebook deed ik ook een warme oproep aan iedereen om de lokale handelaars nu extra te steunen.”

Koelkast vol

Maar de bestellingen bleven de afgelopen dagen uit. “In het weekend viel het nog mee, maar maandag was de belangstelling al een heel stuk minder. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen hun koelkast en dieprvies na een bezoek aan het warenhuis volledig vol gestoken en hebben ze geen nood meer aan afhaalgerechten. Of misschien vinden ze afhaling te duur, nu heel wat werkende mensen voor onbepaalde tijd grotendeels zonder inkomen komen te zitten. Of misschien moeten ze nog hun weg vinden naar de take-away zaken. Hopelijk is dat snel, want ik hoor ook bij veel van mijn collega’s dat men anders de afhaling gaat stopzetten.”

Kelly De Spiegelaere van Schafttijd in Tienen besliste dinsdag om te stoppen met afhaal. “Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik mijn job als verpleegster afwissel met mijn onderneming Schafftijd. Afhankelijk van mijn uren in het ziekenhuis maak ik drie dagen per week gepimpte dagelijkse kost om af te halen. Met het coronavirus echter moet ik hoogstwaarschijnlijk extra shiften gaan doen in het ziekenhuis en dat is nu prioriteit voor mij. De klanten zullen dat hopelijk wel begrijpen.”