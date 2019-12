Grootschalige huiszoeking in Donystraat: heeft hier 10 jaar geleden een moord plaatsgevonden? Kristien Bollen

18 december 2019

19u07 102 Tienen In de Donystraat in Tienen is momenteel een grootschalige huiszoeking gaande. In een woning, vlak naast het voormalige jeugdhuis, vielen speurders deze ochtend binnen. Ze krijgen hierbij de steun van een speurhond en heel wat leden van de civiele bescherming. Ook het technisch labo van het parket is aanwezig.

Deze ochtend rond acht uur vielen agenten de woning binnen. Enige tijd later rukten een aantal vrachtwagens van de civiele bescherming aan en plaatste men zelfs een commandopost naast de woning. Alles wijst erop dat politie al enige tijd met deze zaak bezig is want in de straat staan enkele tijdelijke verkeersborden met een parkeerverbod van woensdag 18 december van 6 uur tot en met 20 december 21 uur. Of de speurders er effectief zolang aan de slag zullen zijn, is nog af te wachten.

Feiten meer dan 10 jaar geleden

Voor en naast de woning plaatste men enkele Heras-hekken om het zicht van eventuele kijklustigen te ontnemen. De civiele bescherming is ook aanwezig met een tankwagen wat erop kan wijzen dat men één of enkele (water)putten wil leegtrekken.

Naar wie of wat de speurders juist op zoek zijn, daar wil politie of het parket momenteel niet echt veel over kwijt. “Er is inderdaad een huiszoeking aan de gang die kadert in een gerechtelijk onderzoek. Mogelijk heeft er in die woning een levensdelict plaatsgevonden, maar die feiten zouden dan al weer meer dan tien jaar geleden zijn”, zegt persmagistraat mevrouw Callewaert. “De huidige bewoners hebben dan ook helemaal niets met de mogelijke feiten te maken. De speurders gaan na of de info waarover men beschikt al dan niet klopt en of er nog restanten of sporen van het misdrijf aan te treffen zijn”, verduidelijkt de persmagistraat.

Wilde geruchten

Dat deze huiszoeking niet onopgemerkt voorbij gaat, is een feit. Je kan moeilijk naast zoveel politie en leden van de civiele bescherming en al hun materiaal dat men liet aanrukken, kijken. Buurtbewoners speculeren erop los, gaande van drugs tot een vroegere beenhouwer die er ooit woonde. “Jaren geleden woonde hier een beenhouwer, die grossierde in vleeswaren. Zijn twee zonen namen later nog een beenhouwerij verderop in de stad over. Maar het ‘werkhuis’ bleef wel hier in de Donystraat”, weten de oudere bewoners uit de buurt te vertellen. Of de beenhouwer en zijn zonen iets met de zaak te maken hebben, is momenteel niet duidelijk.

Vanmorgen uit huis gezet

De huidige bewoners zijn een gezin met vier jonge kinderen. “We wonen hier amper een jaar”, zegt de vader van het gezin. “Deze ochtend stond iemand van de gerechtelijke politie aan de deur met een huiszoekingsbevel. Veel uitleg kregen we niet, enkel dat het mogelijk om een oude moordzaak ging. We werden vriendelijk gevraagd om de woning te verlaten. We mochten nog even enkele spullen nemen. Als ze iets zouden beschadigen bij de zoeking zouden ze dit vergoeden aan de huisbaas. Dat was het. We betreuren wel wat hoe dit is verlopen. Drie van onze kinderen waren nog thuis toen de politie aanbelde; natuurlijk zijn die onder de indruk en zitten wel met vragen. Had men eventjes met ons contact opgenomen hadden we er voor kunnen zorgen dat de kinderen hiervan niets hadden hoeven te merken. Gelukkig kunnen we tijdelijk bij familie terecht, wanneer we de woning terug in mogen is ons een raadsel. Achter de woning is er een loods en ikzelf run er een garage. Hopelijk mogen we dus snel terug want zolang men bezig is kan ik niet aan het werk”.

Putten leeg gehaald

Wat men juist doorzocht heeft en of dit resultaat opleverde, kon niemand ons kwijt. Wel zag men in de loop van de dag hoe een tankwagen van de civiele bescherming voor de deur stond om iets leeg te zuigen. Vermoedelijk is er dus een put (of putten) leeggemaakt en wordt de inhoud ervan verder onderzocht. “Het huis is nog maar recent gerenoveerd”, zegt de huidige bewoner. Al zijn er wel verschillende putten, zowel in de garage van de woning zelf als achter de woning in de loods. In welke men heeft zitten zoeken weet ik niet, maar dat intereessert me eigenlijk ook niet. Wij willen gewoon zo snel mogelijk naar onze woning terug, zeker voor de kinderen”, zegt de papa van het gezin.