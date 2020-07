Groot aantal werven in stad zet kwaad bloed bij sp.a: “Stadscentrum zo goed als onbereikbaar” Kristien Bollen

10 juli 2020

20u04 0 Tienen In en om Tienen zijn er momenteel wel wat werven. Volgens oppositiepartij sp.a loopt het zelfs de spuigaten uit. “Overal in Tienen kom je werven tegen. Door de vele gelijktijdige werken is het centrum erg moeilijk bereikbaar. Ook de communicatie over deze werken kan veel beter”, zegt sp.a-gemeenteraadslid David Geladé .

De situatie met verschillende gelijktijdige werken in het centrum van Tienen veroorzaakt heel wat problemen. Op de gemeenteraad van eind juni kaartte Geladé dat aan. “Het centrum is bijna niet meer bereikbaar. Toegegeven, werken brengen altijd hinder met zich mee. Maar die ongemakken moeten voor iedereen zo beperkt mogelijk blijven”, reageert hij.

Gebrek aan communicatie

“De communicatie over de werken vaak te wensen over. Bewoners worden veel te laat geïnformeerd. De omleidingen en signalisatie zijn chaotisch, waardoor het de eerste dagen echt wel mank liep”, zegt Geladé. “Als oppositiepartij pleiten we dan ook voor meer coördinatie, voor een duidelijke communicatie én betere signalisatie. De aanstelling van een minder-hindercoördinator kan een deel van het probleem oplossen. Die kan de inwoners, handelaars en horecazaken begeleiden en informeren over wat er allemaal te gebeuren staat.”

Centraliseren

“Een centraal meldpunt hebben we al”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ook staan alle aankondigingen en informatie over geplande werken op de website. Al denken we er wel aan om alle info hierover beter te centraliseren”, zegt ze.