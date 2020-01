Groene Pluim 2019 gaat naar ‘OverKop-huis Tienen’ Kristien Bollen

20 januari 2020

11u42 0 Tienen Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak met initiatieven rond zorg voor natuur, milieu, duurzaamheid of sociale acties. De Groene Pluim 2019 gaat naar ‘OverKop-huis Tienen’. Alle leden van Groen Tienen konden via een online enquête hun favoriet aanduiden.

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Er wordt ook voorzien in een aanbod van leuke workshops, maar gewoon langskomen voor een babbel kan evengoed. “Bovendien organiseren we regelmatig een ‘Raad’, waar alle jongeren niet alleen ideeën kunnen aanbrengen, maar ook mee kunnen nadenken over de inrichting en de organisatie van ons OverKop- huis. Zo kan iedereen die dat wil ook zelf een beetje verantwoordelijkheid opnemen”, legt projectverantwoordelijke Annelies uit.

Het OverKop-huis Tienen vind je in de Ooievaarstraat 30, pal in het centrum van Tienen.

Met de toekenning van de Groene Pluim wil Groen Tienen dit initiatief extra in de verf zetten.