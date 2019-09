Groen Tienen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten Kristien Bollen

03 september 2019

16u06 0 Tienen Het probleem van zwerfvuil en sluikstorten ergert menig Tienenaar. Groen Tienen hield op de Grote Markt een ludieke actie om de aandacht te vestigen op het belang van propere straten en pleinen.

Deze actie kende veel bijval. Er werd ook een pamflet uitgedeeld met info over het meldpunt van de stad voor sluikstorten, en over hoe vrijwilligers zich kunnen organiseren via “Mooimakers”. Mensen kregen ook de kans om te melden waar het zwerfvuil hen het ergst stoorde. Met deze info wil men aan de slag te gaan.

Een aantal vrijwilligers van Groen Tienen, waaronder de schepenen Tom Roovers en Paul De Cort, zijn dan ook vastbesloten om maandelijks een aantal straten en pleinen op te ruimen. Een eerste opruimactie vond zo plaats op woensdag 28 augustus op de Albertvest en de Kabbeekvest. De opbrengst was 9 zakken zwerfvuil.

Weggesmeten geld

“Het is voor de stadsdiensten en voor de mensen van Blankedale soms echt dweilen met de kraan open. Het kost de stad ook handenvol en letterlijk weggesmeten geld. Daarom willen we met Groen tonen wat iedereen zelf kan doen. Hoe meer mensen meedoen, op welke manier dan ook, hoe minder mensen geneigd zullen zijn hun vuil te laten rondslingeren. Allemaal samen kunnen we zo echt het verschil maken”, zegt initiatiefneemster en tevens ondervoorzitter van Groen Tienen, Michèle Boesmans.”