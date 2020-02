Groen en Ecolo willen nachtaanbod voor bus en trein



Kristien Bollen

14 februari 2020

11u02 0 Tienen Het zal je maar overkomen. Een avondje uit op Valentijn. Maar net wanneer het romantisch begint te worden, moet je haastig de rekening vragen. Je laatste trein of bus wacht niet op de liefde. Daar wil Groen verandering in brengen op Valentrein.

“Om na een avondje uit in Brussel terug thuis te geraken in Tienen, Glabbeek of Jodoigne, moet je vaak voor de bisnummers al de laatste trein nemen. Het aanbod van bus of trein is de laatste jaren stelselmatig achteruit gegaan. “Als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen” zegt Groen-voorzitter Jeroen Maes uit Tienen. “Zeker het busvervoer naar de deelgemeenten is echt ondermaats.”

Slim mobiliteitssysteem

Samen met Kamerlid Kim Buyst en Vlaams parlementslid Björn Rzoska willen Groen Tienen, SamenGROEN Glabbeek en Ecolo Jodoigne werk maken van een uitbreiding van het aanbod in openbaar vervoer ’s avonds en van een nachtaanbod op de grote lijnen. “In een slim mobiliteitssysteem is er dag én nacht een beschikbaar alternatief. Er is dringend nood aan meer investeringen in treinen, trams en bussen, ook na acht uur ’s avonds” zeggen Kim en Björn

Groen Tienen en SamenGROEN Glabbeek delen vandaag samen met 90 andere Groengroepen Valentreinkaartjes uit in de treinstations en bus- en tramhaltes om de honderdduizenden pendelaars die elke dag het openbaar vervoer nemen te bedanken. In Tienen nemen bovendien heel wat buren van over de taalgrens de trein. Daarom ondersteunt ook Ecolo Jodoigne mee deze actie. Hopelijk voor veel pendelaars de manier om de dag toch met een glimlach te beginnen. “We willen pendelaars op deze Valentrein vooral een positief gevoel geven,” besluit SamenGROEN gemeenteraadslid Kris Lentacker uit Glabbeek.