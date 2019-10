Goya Quartet Amsterdam komt naar “Klassiek in de Kapel” Kristien Bollen

Het GoYa Quartet Amsterdam komt op vrijdag 4 oktober naar Tienen. Ze spelen het tweede concert in de reeks van ‘Klassiek in de Kapel’ dat liefst 10 concerten organiseert tussen september 2019 en mei 2020. Sylvia Huang, laureate en publiekslieveling van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool maakt deel uit van dit strijkkwartet. Medeorganisator Bart Debbaut kon haar en Martina Forni, twee van de vier leden van dit vrouwelijke kwartet ,al spreken.

Laureate én publiekslieveling

“Eigenlijk is dit optreden een van onze toppers in de reeks. Gelukkig konden we hen al ‘strikken’ voor Sylvia deelnam aan de Elisabethwedstrijd” zegt Bart. Niet enkel voor Bart is het prachtig dat Sylvia Huang zo hoge ogen gooide op de Koningin Elisabethwedstrijd. “Ik had nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren, ik was al blij dat ik aan zo’n mythische wedstrijd mocht meedoen en het was alleen een persoonlijke uitdaging. Ik kon niet geloven dat ik in de finale mocht spelen, het was echt een droom. De steun van het publiek is een van de mooiste herinneringen die ik heb. Ik zal het altijd met me meedragen” vertelt Sylvia. Na de gerenommeerde wedstrijd veranderde er heel wat voor haar. “Na de KEW ging ik terug naar Amsterdam om met het Concertgebouworkest te spelen, de laatste twee weken van het concertseizoen. Ik kreeg intussen ook veel concertuitnodigingen in België voor de komende maanden. Omdat dat moeilijk te combineren valt met mijn werk binnen het Concertgebouworkest, neem ik een jaar vrij bij het orkest, zodat ik me kan focussen op mijn werk als soliste”

Favoriet kwartet in Tienen

Het staat dus buiten kijf dat de dames iets speciaals zullen brengen in Tienen. “Het derde kwartet van Schumann is een van ons favorieten geworden sinds we de kans kregen om alle kwartetten van Schumann live op te nemen. We zijn dan ook heel blij om het ook bij jullie te kunnen spelen. Debussy’s impressionistische, dromerig-muzikale klanken zijn precies wat wij zouden gebruiken om ons spel te beschrijven, als het over het ‘samen spelen’ gaat. Tot slot heeft Prokofiev een kleurenpallet en een gevoel van humor dat ons erg aanspreekt” zeggen Martina Forni en Sylvia Huang van het ensemble GoYa Quartet Amsterdam

Het Goya Quartet Amsterdam speelt op vrijdag 4 oktober om 20.15 uur een concert in de O.L.V. ten Poelkerk van Tienen. Tickets via De Gouden Schaar, in de regiokantoren van Belfius of via www.klassiekindekapel.be