Gouverneur fluit burgemeester terug: pitbull Paco mag dan toch blijven leven Vanessa Dekeyzer

03 juni 2019

14u07 6 Tienen Paco, de eenjarige pitbull uit het Dierenasiel Tienen, is gered van de dood. De provinciegouverneur besliste maandag om het besluit van Hoegaards burgemeester Jean-Pierre Taverniers te vernietigen. Die besliste eerder om de hond voor euthanasie op te geven na twee bijtincidenten in Hoegaarden, een bij schapen en een bij andere honden.

Maar volgens het asiel van Tienen was Paco absoluut geen gevaar voor de samenleving. “We zagen een hond die in zijn jonge leven nog niet veel gezien had. Van socialisatie was geen sprake. Met andere dieren had hij het dan ook enorm moeilijk. Maar naar mensen toe was er nooit het minste probleem. Deze hond kreeg enkel een verkeerde start in het leven mee en heeft nog veel te leren. Maar met de juiste begeleiding en omringd door de juiste mensen meenden wij altijd dat Paco zeker een toekomst had.”

Bij het advies werd ook rekening gehouden met het verslag van de dierenarts en input van de dienst Dierenwelzijn. Maar de burgemeester van Hoegaarden legde dat naast zich neer en besliste om Paco op te geven voor euthanasie. Dat besluit wordt nu dus vernietigd. In het dierenasiel in Tienen haalt men opgelucht adem.

Wij zullen met hem blijven werken en uiteindelijk op zoek kunnen gaan naar een nieuwe thuis. “ Sébastien Tonneux

“Naast het opstarten van de procedure voor de Raad Van State aangaande het besluit rond Paco, werd er door de advocaten namens de vzw ook een klacht ingediend bij de provinciegouverneur”, vertelt Sébastien Tonneus van het asiel. “Deze heeft de afgelopen weken de besluitvorming onder de loep genomen en vanmorgen hebben we het bericht ontvangen dat de provinciegouverneur het besluit van de burgemeester van Hoegaarden heeft vernietigd. De belangrijkste reden hiervoor was dat de burgemeester onvoldoende motiveert waarom er werd afgeweken van de adviezen van het asiel, onze dierenarts en de dienst Dierenwelzijn. De gouverneur geeft hiermee een belangrijk signaal, namelijk dat bij dit soort beslissingen de input van mensen met kennis van zaken wel degelijk hoort door te wegen.”

Enorm opgelucht

Met de vernietiging van het besluit kan meteen ook de procedure voor de Raad van State stopgezet worden. “Natuurlijk zijn wij enorm opgelucht dat deze beslissing werd genomen. Dat betekent dat Paco blijft leven en dat wij ons werk als asiel voor hem kunnen voortzetten. Wij zullen met hem blijven werken en uiteindelijk op zoek kunnen gaan naar een nieuwe thuis. Een nieuwe thuis bij mensen die op alle gebied rekening met hem zullen houden en die ook op ons zullen kunnen blijven rekenen.”

Sébastien en het team van het asiel willen nog graag iedereen bedanken die hen de afgelopen weken heeft gesteund en de petitie heeft ondertekend. “Het was fantastisch om te zien hoeveel mensen begrijpen wat we als asiel willen bereiken! Ik zou ook in het bijzonder de advocaten van Nelissen Grade (Leuven) willen bedanken die ons de afgelopen weken fantastisch hebben geholpen.”