Gouden ballonnen gevuld met prijzen voor tien jaar The Shop Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

17u21 2 Tienen The Shop ‘A way of living’ mag tien kaarsjes uitblazen. En de klant mag mee in de vreugde delen. Wie tot en met vrijdag 6 december iets aankoopt, mag een gouden ballon met daarin een prijs van het plafond plukken.

In november 2009 startten Karine Watty en Werner Sabo in de Minderbroedersstraat met meubelen en decoratie. “We zijn eigenlijk heel naïef en zonder ervaring maar vol enthousiasme gestart met handel”, zegt het koppel. “Een geluk, want hadden wij op voorhand geweten wat dit inhield, zouden wij er nooit aan begonnen zijn. Drie jaar investeren zonder opbrengsten is niet niks, maar de passie overwon.”

In november 2012 verhuisden Karine en Werner naar de Leuvensestraat en de meubelen maakten plaats voor decoratie en juwelen. “Van bij de heropening voelde wij een nieuwe sprong”, klinkt het. “Zes jaar zijn wij op dit elan verder gegaan.”

In maart dit jaar onderging de winkel een grondige verbouwing. The Shop werd the Shop ‘A way of living’. “Een nieuwe naam voor een nieuw concept”, aldus Karine en Werner. “Meubelen staan nu centraal met aangepaste decoratie en juwelen hebben een aparte plaats in onze winkel gekregen. Met deze ingrijpende verandering is ook ons cliënteel verruimd.”

Merken als J-Line, WoodWick, Inge, Complimenti, Qudo, Mathisse, Opus4, Komono, Goodwill, Willowtree doen het goed. “Voor de feestdagen zijn er natuurlijk extra’s van vooral kerstdecoratie en kerstcadeautjes. De vertrouwde cadeauverpakking is nog steeds top. Een cadeau is pas af wanneer het mooi wordt verpakt”, aldus Karine. En dit eindejaar is het nog meer feest met het tienjarig bestaan. “Iedereen, die tot en met vrijdag iets koopt, krijgt een cadeautje. De prijzen gaan van kortingen, over geschenkartikelen tot juwelen. Dus waag je kans!”