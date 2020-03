Gooit corona roet in het (paarden)eten?

Uitbaters gelegenheidscafés ongerust over

processie Hakendover Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

16u43 14 Tienen De internationale paardenprocessie van Hakendover komt steeds dichterbij. Op paasmaandag, 13 april, zal deze eeuwenoude traditie opnieuw beleefd worden, althans als het coronavirus geen roet in het eten gooit. De organisatie volgt de toestand met argusogen op en ook de uitbaters van de talrijke gelegenheidscafés houden hun hart vast.

In het kader van de geplande voorbereidingen werd er woensdagavond op de vergadering van het processiecomité ook stilgestaan bij de coronacrisis. “Voorlopig zetten we onze voorbereidingen verder. Momenteel is er tenslotte geen aanbeveling om evenementen in open lucht te annuleren”, zegt Johan Dewolfs, voorzitter van het comité. “Als hier verandering in komt, zullen we ons uiteraard hierdoor laten leiden in onze besluitvorming. We zullen dat doen in overleg met alle actoren zoals de kerkfabriek, de parochie, deelnemende verenigingen en de burgemeester.”

De processie uitstellen kan volgens voorzitter Dewolfs niet. “De processie gaat al, minstens van in 1432, uit op dezelfde datum. Zelfs in oorlogstijden is ze altijd uitgegaan. Eén keer is ze noodgedwongen geannuleerd wegens mond-en-klauwzeer.” Johan verwacht wel dat het coronavirus sowieso effect zal hebben op het aantal bedevaarders. “Er komen er heel veel uit Nederland. De verdere ontwikkelingen daar kunnen zeker een invloed hebben op hoeveel Nederlanders er komen afgezakt.”

Indoor ambiance

De processie mag dan wel in openlucht plaatsvinden, de ambiance in de gelegenheidscafés speelt zich wel binnen af. “Er is zeker ongerustheid en die wordt elke dag groter”, zegt Raf Pierlet van Rafke’s Café. “In het dagelijkse leven werk ik voor de Vlaamse overheid en van daaruit hebben we zeer strikte en strenge instructies gekregen. Ik vrees dat het een kwestie van tijd is dat deze maatregelen algemeen zullen worden. Van het stadsbestuur of het processiecomité hebben we nog geen nieuws gekregen over een afschaffing, maar ik vermoed wel dat het ook hen wakker houdt.”

Als de processie wordt afgeschaft, betekent dat een ernstige financiële aderlating voor de uitbaters van de gelegenheidscafés. “De voorbereidingen zijn getroffen, de afspraken zijn gemaakt en sommige kosten zijn reeds betaald zoals verzekeringen en Sabam. Goederen zijn aangekocht en materiaal is gehuurd. Ik spreek toch over een mogelijk verlies van enkele duizenden euro’s, zonder te spreken van al het voorbereidend werk, waar we zaterdag al mee starten”, aldus Raf.

Coronagoden

“Ongeveer twintig jaar geleden is de processie inderdaad één keer afgeschaft wegens de mond-en klauwzeer en toen mocht ook geen enkel gelegenheidscafé open. Ik ben toen een heel weekend aan zee geweest, om geen leeg dorp te moeten zien. De processie is hét evenement waar veel mensen een jaar lang naartoe leven en als het dan niet plaatsvindt, geeft dat een leeg gevoel. Andere jaren zeggen we dikwijls voor Pasen: laat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Nu moeten we misschien zeggen: laat de coronagoden ons gunstig gezind zijn.”

Ook in café Maures vreest men voor het aflassen van de processie. “Veiligheid gaat natuurlijk boven alles, maar voor ons zou dit toch een zwaar verlies zijn. We zijn van gelegenheidscafé naar een zaak in bijberoep gegaan en dat betekent dat wanneer festiviteiten die op de dagen voor en na de processie plaatsvinden, wegvallen, de kassa die dagen dus ook leeg blijft. Bovendien nemen we de week vooraf al verlof om alle voorbereidingen te treffen. Hopelijk weten we dus ruim op voorhand of de processie al dan niet zal plaatsvinden.”