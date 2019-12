Goetsenhoven for life (GFL) schenkt meer dan 14.000 euro aan goede doelen Kristien Bollen

19 december 2019

11u25 0 Tienen Goetsenhoven for Life (GFL) overhandigde op de Kerstmarkt in Huize Nazareth hun cheques aan enkele goede doelen.

GFL is er samen met vele vrijwilligers en sympathisanten in geslaagd om een weer een stukje betere wereld te realiseren, door hun uitgekozen goede doelen financieel te kunnen steunen. Samen hebben ze bij verschillende activiteiten het voorbije jaar Goetsenhoven laten leven. Net dat zijn de doelen die GFL voor ogen heeft.

CKG De Schommel en Himalayan kregen elk een cheque van 6.823 euro. De klaproos mocht er eentje van 1.218 euro ontvangen.

Deze schenking van 14.864 euro is het resultaat van een hele reeks activiteiten die in 2019 georganiseerd werden en waarvan de opbrengst integraal naar de uitgekozen goede doelen is gegaan. De belangrijkste activiteiten waren onder meer de dorpskwis, Goetrock, Goetrun, Comedien avond, Halloween en uiteraard de kerstmarkt.