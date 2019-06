Goetsenhoven fleurt helemaal op VDT

15 juni 2019

Goetsenhoven wordt omgetoverd tot een bloemendorp. Inwoner Ben Willems kwam op het idee om een grote bloemenverkoop in de deelgemeente te doen en kreeg meteen steun van andere dorpelingen, onder meer de organisatoren van Goetsenhoven For Life (GFL). “Waarom niet een actie op poten zetten voor het goede doel, waarmee je meteen ook meer verbondenheid creëert in je eigen gemeente”, zegt Ben. “En onze actie kende meteen een succes met maar liefst 201 bestelde bloembakken met daarin oranje bloemetjes, die verwijzen naar de kleur van Goetsenhoven. Het is nog steeds mogelijk om jouw exemplaar te bestellen via fleuriggoetsenhoven@hotmail.com.” De opbrengst draagt bij tot de actie van GFL voor De Warmste Week. Die start op zaterdag met Goetrock met optredens van Salim Seghers,Banton, Hopers, The Skadillacs en The Kids en doorlopend DJ Future Station B2B Lighbass gevolgd op zondag 11 augustus door Goetrun, Kinderfun en een barbecue. “In het najaar plannen we opnieuw een verkoop in ons dorp, maar dan van verlichte kerstbomen”, zegt Ben Willems. “Goetsenhoven zal schitteren als nooit tevoren.”