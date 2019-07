Goetrock en Goetrun steunen goede doel Christian Hennuy

26 juli 2019

12u10 4 Tienen De organisatoren van Goetsenhoven for Life (GFL) hielden eraan hun activiteiten te presenteren in het Tiense stadhuis, nog voor de start van Suikerrock. “Het is het vierde jaar dat we activiteiten organiseren voor het goede doel, en we proberen steeds te vernieuwen. Goetrock en de Goetrun staan centraal, maar er zijn veel meer activiteiten”, aldus Ludo Van Kapellen.

De goede doelen van GFL dit jaar zijn CKG De Schommel, Hymalayan in Nepal en onrechtstreeks wordt ook de Klaproos van rustoord Nazareth ondersteund. GFL werkt hiervoor onder de vleugels van vzw De Koepel Goetsenhoven. Er werden dit jaar al enkele activiteiten georganiseerd zoals een stratenquiz en een fietsweekend. Maar het grote weekend wordt toch dat van 10 en 11 augustus. “We hebben dit jaar geopteerd voor grotere namen op Goetrock en De Koepel programmeert dezelfde dag ook een optreden van Salim Seghers in de namiddag”, zegt Peter Luyten.

Op zaterdag 10 augustus kan men op het Gemeenteplein terecht voor Goetrock vanaf 18 uur. Er zijn achtereenvolgens optredens van Banton, Hopers, The Skadillacs (21 uur) en The Kids (23 uur). Tickets kosten 12 euro aan de kassa, 9 euro in vvk. En zoals gezegd om 15 uur is er Salim Seghers. Daags erna op zondag 11 augustus is er vanaf 10 uur de Goetrun, een circulaire loop, waarbij men kan blijven lopen. Men kan starten wanneer men wil. Deelname kost 6 euro. De hele dag is er Kinderfun met een zoektocht vanaf 10 uur, een dansoptreden van Dansjefit om 13 uur, een kindershow om 14.30 uur en randanimatie van 10 tot 16 uur. Men kan ook inschrijven voor een barbecue. En uiteraard lekker eten en drinken bij Club_GFL. Later op het jaar volgen nog activiteiten voor het goede doel als een stand-up comedy avond, Halloween en een kerstmarkt.

Info: www.GFLife.be / Tickets Goetrock: goetrock2019@gmail.com