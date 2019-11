GO! atheneum Tienen krijgt felicitaties van het inspectieteam Vanessa Dekeyzer

15u08 5 Tienen Bij de start van het schooljaar kreeg GO! atheneum Tienen bezoek van een inspectieteam van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. “We kregen niet alleen een gunstig advies, maar onze school is volgens het inspectieteam op verschillende gebieden ook een voorbeeld voor Vlaanderen”, zegt een trotse directeur Heidi Humblet.

“De inspecteurs waren onder de indruk van onze interne kwaliteitszorg, gedragen schoolvisie en de vele innovatieve projecten”, gaat Heidi verder. “GO! atheneum Tienen is pilootschool voor burgerschapseducatie en is een van de voortrekkers van CLIL, een project waarbij leerlingen uit elk leerjaar kunnen kiezen om een vak of enkele vakken te volgen in een andere taal, bijvoorbeeld geschiedenis en biologie in het Frans en fysica, economie en gedragswetenschappen in het Engels.”

Tijdens het reflectiegesprek aan het einde van de doorlichtingsweek kreeg de school felicitaties van het hele inspectieteam. “Zij waren het er unaniem over eens dat traditie en innovatie in het centrum van de stad getuigt van een doordachte, gedragen visie en kwaliteitsvol onderwijs van zeer hoog niveau. Een groter compliment kan je als schoolteam niet krijgen. Ik bedank dan ook haar volledige team leerkrachten, opvoeders, begeleiders en administratieve medewerkers. Want actief leren, creatief denken en leerlingen laten groeien in een zorgzame omgeving, daarvoor doen we het. En dat is het werk van allen samen”, besluit directeur Humblet.