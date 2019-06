GO! Atheneum Tienen in de bres voor Rode Neuzen Dag vdt

11 juni 2019

13u36 0

GO! Atheneum Tienen heeft zich aangemeld als Rode Neuzen School. “We hebben net vakvergadering gehad en hebben al ideeën samengebracht”, zegt Arne Van Bogaert. “Er is al onze fameuze paaseierenverkoop geweest en verschillende mini-ondernemingen schenken hun opbrengst aan de Rode Neuzen actie. Er zal zeker verder gebrainstormd worden. Onze jogi’s ( jongerengidsen) gaan alvast aan de slag met het geld van de Koning Boudewijn Stichting om hun lokaal in te richten. Hier kunnen ze leerlingen van de eerste graad met raad en daad bijstaan.”