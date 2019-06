Gilberte Vandeplas met poëzie Christian Hennuy

07 juni 2019

15u16 0

André Moreau en zijn medewerkers organiseerden in het Democratenhuis te Tienen een poëzie-voordracht door Gilberte Vandenplas. Twintig jaar geleden schreef Gilberte de dichtbundel ‘Pijn is Rood’, gedichten die het grote verdriet voor de dood van haar jongste zoon op pakkende wijze verwoordden en die voor haar een louterende betekenis hadden. Alle gedichten, handelend over haar verdriet, de natuur, de liefde, haar stad Tienen, de seizoenen, die zij de voorbije twintig jaar op eenvoudige wijze heeft geschreven, werden gebundeld in een boek van171 bladzijden met als titel ‘Varia gedichten’. Gilberte las nu voor uit eigen werk in het Democratenhuis