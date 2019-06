Gewijzigde verkeersmaatregelen tijdens kermis vdt

13 juni 2019

11u34 11 Tienen Van vrijdag 21 juni tot en met maandag 1 juli strijkt de kermis neer in Tienen. Omwille van het programma en de verplaatsing van de markten, worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen.

De vrijdagmarkt op 21 en 28 juni zal plaatsvinden in de Nieuwstraat, die van 5 tot 14 uur afgesloten wordt voor het verkeer. “Tijdens de jaarmarkt op dinsdag 25 juni worden de marktkramers met een standplaats op de Grote Markt rondom de Grote Markt en de Kalkmarkt, in de Nieuwstraat, op de Hennemarkt, in de Peperstraat en in de volledige Minderbroedersstraat geplaatst, inclusief het gedeelte tussen het Torsinplein en de inrit van de parking Kazerne +”, zegt schepen Eddy Poffé (Open Vld). “Ook het betalend gedeelte van de parking Kazerne + zal ingenomen worden. Bovenstaande straten worden van 5 tot 15 uur afgesloten voor het verkeer en de bushalte van De Lijn op de Grote Markt wordt tijdelijk niet bediend.”

Tijdens de optredens van Salim Seghers op vrijdag 21 juni van 19 tot 21 uur, Sammy Moore op woensdag 26 juni van 18 tot 21 uur, Kermis goes back tot he 80’s op vrijdag 28 juni van 13 tot 23 uur, Sha-Na en Bart Kaël op zaterdag 29 juni van 18 tot 22 uur en Ghost Rockers op zondag 30 juni van 14 tot 17 uur wordt de Kalkmarkt afgesloten voor het verkeer. Hierdoor zal de Academiestraat doodlopend worden in de richting van de Kalkmarkt.