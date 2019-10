Gewapende paniekzaaier riskeert jaar cel KAR

10 oktober 2019

13u47 0 Tienen De gewapende man, die eind augustus paniek zaaide toen hij met een wapen in de Gilainstraat in Tienen liep, riskeert een jaar cel voor die feiten. Zijn advocaat vraagt een werkstraf.

Bij de politiezone Getevallei liep op maandag 26 augustus een onrustwekkend telefoontje binnen over een gewapende man in de straten van Tienen. In een eerste melding klonk het dat hij op een auto aan het schieten was. Daarna zou de man het wapen op iemand gericht hebben, nadat die om een sigaret vroeg. Agenten kwamen ter plaatse en sloten de Gilainstraat af. De 32-jarige dader probeerde zich te verstoppen maar hij kon vrij snel geklist worden. Het wapen - achteraf bleek het om een luchtdrukpistool te gaan - had hij ondertussen gedumpt. Na een nachtje in de cel mocht hij opnieuw beschikken. Het Openbaar Ministerie vorderde donderdag een jaar effectief voor Patrick D. Hij kreeg eerder al tien maanden cel voor inbreuken op de drugswetgeving en hij toonde volgende de procureur weinig schuldinzicht. De dertiger zou op het moment van de feiten in een roes van alcohol en medicatie verkeerd hebben. Naar eigen zeggen zou hij niemand hebben willen bedreigen. De man droeg het wapen uit schrik voor een confrontatie met de nieuwe vriend van zijn ex. Volgens de verdediging zou D. het wapen achter zijn broeksriem hebben gedragen en is er sprake van tegenstrijdige verklaringen. De advocaat van D. drong aan op een werkstraf voor zijn cliënt. Vonnis 14 november.