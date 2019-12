Gewapende overval op gokkantoor in Tienen : één verdachte gevat Kristien Bollen

06 december 2019

08u33 2

Overvallers hadden het de voorbije nacht gemunt op het gokkantoor betFirts.be op de Veemarkt in Tienen en gebruikten hierbij een wapen. De daders konden wat geld buitmaken en namen vervolgens de vlucht. Wat later merkte politie de verdachte wagen op en zette de achtervolging in. Uiteindelijk kon één van de verdachten gevat worden.Over de juiste omstandigheden, de omvang van de buit en andere mogelijke verdachten is voorlopig nog niets geweten. De politie voert momenteel het onderzoek naar de daders.

Later meer info