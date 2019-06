Geveltuintjes brengen leven in een buurt Christian Hennuy

06 juni 2019

De buurtactie ‘bebloem de stationsbuurt’ organiseert in samenwerking met Pand 10 op vrijdag 7 juni om 20 uur in het voormalige stationsbuffet van Tienen, nu Pand 10, een infoavond over geveltuintjes. Hoe meer geveltuintjes in de buurt, hoe gezelliger het wordt en meer groen in de stad zorgt voor een beter leefklimaat, luidt het. Op deze infoavond zetten de organisatoren alle voor(oor)delen van geveltuintjes op een rijtje en laten inspirerende voorbeelden zien. De toegang is gratis.