Getuige alarmeert brandweer voor rook die onder poort uitkomt Kristien Bollen

04 februari 2020

19u34 0

Op de Hannuitsesteenweg in Tienen merkte een passant maandagnamiddag rond 17.15 uur rook onder de garagepoort van een woning uitkomen en alarmeerde de hulpdiensten. Brandweerlui rukten uit voor een woningbrand. Gelukkig bleek het niet om een brand in de woning te gaan maar had de bewoner even voordien in de garage zijn wagen gestart. Helaas kwam daar heel wat rook bij vrij die vervolgens onder de garagepoort uit kwam.