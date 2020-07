Getestrand klaar om corona-proof te zomeren Kristien Bollen

01 juli 2020

14u46 4

Het Getestrand is helemaal klaar om de Tienenaars een zalige zomer te bezorgen. Nu zondag kan je om 20.00 uur gaan luisteren naar Meskerem Mees die onlangs nog ‘Catch Of The Day’ was bij Studio Brussel. ‘Zomeren in Tienen’ brengt ook sportieve activiteiten, een openluchtbioscoop, een kunstroute op kindermaat, buurtinitiatieven, zonsondergangen met muzikale omlijsting en nog veel meer! Bij alle activiteiten worden de nodige veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis getroffen. Het hele programma over hoe je corona-proof kan zomer in Tienen vind je hier.