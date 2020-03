Geschenk vanuit Shanghai: 5.000 mondmaskers op weg naar ziekenhuis Heilig Hart

Geert Mertens Dieter Nijs

22 maart 2020

11u48 10

Het regionaal ziekenhuis Heilig Hart kan rekenen op 5.000 maskers vanuit Shanghai, dat is de grootste stad van China. Ook het UZ Gasthuisberg krijgt 10.000 maskers. Deze zijn afkomstig van de zakenpartner Shen van Marc Huon, afkomstig uit Outgaarden (Hoegaarden). De man is al acht jaar werkzaam voor de agro-industrie in China.

Marc bracht zijn zakenpartner op de hoogte van de nood aan degelijke mondmaskers. Shen kreeg het voor elkaar om 15.000 maskers te laten overbrengen. “Hij stond erop dat de zending moet beschouwd worden als een geschenk van hem”, luidt het. “Het was een hele krachttoer om het transport naar België te organiseren.”

De maskers zijn donderdag vertrokken in Shangai en zullen maandag of dinsdag in de twee ziekenhuizen toekomen.