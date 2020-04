Georges Wallens (67) van het Cijnshof overleden Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

16u54 0 Tienen Georges Wallens (67), uitbater van het Cijnshof, het gekende hoevecomplex met restaurant, feestzalen en gastenkamers aan de Ridderstraat in Goetsenhoven, is overleden. Georges kampte al enkele jaren met ernstige hartproblemen.

In het interview in de zomer van vorig jaar liet Georges ons weten dat hij en zijn vrouw het hoevecomplex verkochten omwille van gezondheidsproblemen. “De dokter is duidelijk: ofwel doe ik het rustiger aan ofwel ga ik dood. Mijn vrouw wil me nog niet afgeven, dus was optie twee snel gekozen”, vertelde Georges.

Nu moet echtgenote Anita dan toch afscheid nemen van haar man. En dat doet pijn, want het koppel zei vorig jaar nog dubbel en dik van het leven te willen genieten. “Georges was een icoon in het Tiense restaurantwezen”, laat Niki Goffart van brasserie Godison in Goetsenhoven nog weten.