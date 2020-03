Gemeenteraad in Tienen vindt ondanks coronacrisis plaats. En niet alle raadsleden zijn daar laaiend enthousiast over Vanessa Dekeyzer

19 maart 2020

16u48 0 Tienen Op 26 maart vindt in Tienen dan toch een fysieke gemeenteraad plaats. De 31 raadsleden worden verwacht in de raadzaal. De agenda zal wel zo miniem mogelijk gehouden worden en raadsleden die ouder zijn dan 65 jaar, zich ziek voelen of tot een risicogroep behoren, wordt aangeraden niet aan de zitting deel te nemen. “Dit is absurd en totaal onverantwoord”, reageert men bij oppositiepartij Vlaams Belang.

De commissievergaderingen van maart zijn opgeschort, maar de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en die van de gemeenteraad gaan wel gewoon door, althans achter gesloten deuren. “Ook in tijden van crisis is het belangrijk dat de overheid functioneert”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De raad zal in een opstekking gebeuren die afstand garandeert en het publiek kan thuis volgen via de live streaming. Uiteraard vragen we dat risicogroepen of mensen die ziek zijn, thuis blijven.”

“Er is een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Een gemeenteraad met 31 raadsleden, gaat flagrant in tegen dit verbod. Wij gaan alvast niet deelnemen aan die zittingen. Het lot moet niet getart worden”, kondigt fractieleider Vlaams Belang Joël Dereze aan. “Onze partij wil er zeker zijn voor mensen in nood, hen helpen en steunen, maar dat kunnen we enkel als we in goede gezondheid blijven. Elke fractie mag bovendien toch maar één vraag stellen. Ik snap die beperking niet. Het virus houdt geen rekening met tijd, dacht ik?”

Niet prioritair

Dereze begrijpt niet waarom men de zitting niet uitstelt. “In 2019 vond de gemeenteraad niet plaats ‘wegens de paasvakantie’. Is deze crisis minder erg dan de behoefte om op reis te kunnen gaan tijdens de paasvakantie? In deze levensbedreigende omstandigheden, waarbij er maar één gemeenschappelijk onderwerp mag zijn, namelijk het bedenken van oplossingen om onze bevolking te vrijwaren van ergere miserie, is een gemeenteraad niet nodig. Discussies over waar er zebrapaden, voetgangersovergangen of bloembakken moeten komen, zijn nu niet aan de orde, net zoals discussies over toekomstige vergoedingen nu niet prioritair zijn.”

“Het zou wat ons betreft een beter idee zijn om de gemeenteraad af te gelasten of uit te stellen Nele Daenen

Ook sp.a vindt het laten plaatsvinden van de gemeenteraad niet meteen zo een goed idee, ook niet wanneer de algemene richtlijnen en deze van social distancing gevolgd worden. “Het zou wat ons betreft een beter idee zijn om de gemeenteraad af te gelasten of uit te stellen. Hiermee komt de continuïteit van onze stad niet echt in de problemen”, zegt fractieleider Nele Daenen. “Voor strikt noodzakelijke beslissingen moet het mogelijk zijn om via live stream of video conference call te vergaderen. Men heeft relatief veel geïnvesteerd in het digitaliseren van de gemeenteraad, maar deze mogelijkheid is er eigenlijk nog steeds niet. In deze uitzonderlijke omstandigheden zou men dit volop moeten kunnen gebruiken en toepassen.”

Terrastaks

Bij Tienen Vooruit! ziet men minder graten in deze beslissing. “Ook in tijden van crisis moeten de besturen blijven functioneren”, zegt raadslid Jos Mombaers. “Zo kan alleen de gemeenteraad beslissen om de lokale terrastaks tot na de coronacrisis af te schaffen, waarop Tienen Vooruit! trouwens aandringt. We zijn zeker voorstander om de agenda tot het strikt noodzakelijke te beperken, de social distance in de raadzaal te bewaren en de vergadertijd te beperken.” Els Moyens, voorzitter van Tienen Vooruit!, pleit ook voor een digitaal platform tussen het schepencollege en de raadsleden voor informeel overleg. “Samen kunnen we deze crisis overwinnen!”