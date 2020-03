Gelukskoekjes uitgedeeld aan vrouwen bij Bosch Tienen Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

12u03 0

De vrouwelijke personeelsleden van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen hebben gelukskoekjes mogen ontvangen van ACV-CSE METEA. De actie kaderde in de pas gevierde internationale Vrouwendag.

“Met een gelukskoekje wensen we alle werknemers tijd toe om uit te waaien, op alle mogelijke vlakken want als we de tijd zouden krijgen om een balans te vinden tussen werk en privé zonder ons te moeten verantwoorden of nadelen van te ondervinden, zouden we dan niet allemaal een stuk gelukkiger zijn?”, aldus Leen Vanderhulst, secretaris ACV-CSC METEA.