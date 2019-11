Geldboete voor bezit van boksijzer KAR

05 november 2019

Een man uit Tienen is veroordeeld tot 800 euro boete voor wapenbezit. Ahmed M. werd op 4 maart dit jaar betrapt met een Amerikaans boksijzer. “Beklaagde laat verstek gaan en neemt zijn verantwoordelijkheid niet op. Hij heeft een ongunstig strafregister en is gekend voor gelijkaardige feiten”, aldus de rechter in het vonnis. M. kreeg een boete van 800 euro.