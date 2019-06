Geld verdwenen van bewoonster in WZC Keienhof Kristien Bollen

03 juni 2019

19u38 14

In het WZC Keienhof in de Keibergstraat in Kumtich bij Tienen stelde een bewoonster deze middag rond 13.35 uur vast dat er cash geld gestolen was uit haar kamer. De politie die ter plaatse werd gevraagd voor de nodige vaststellingen, onderzoekt de zaak verder.