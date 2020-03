Geen vissers meer toegelaten in het Vianderdomein Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

16u21 0 Tienen De club Viandra Vissers Tienen is geschrokken door de mededeling dat er niet langer gevist mag worden in het Vianderdomein. “We snappen dat wedstrijden nu niet aan de orde zijn, maar privé vissen op een veilige afstand van mekaar in open lucht, kan toch geen kwaad?”

De Nationale Veiligheidsraad vaardigde maatregelen uit om de uitbraak van het coronavirus in te dijken en te vertragen. Volgens die richtlijnen van zijn alle sportieve activiteiten geannuleerd tot nader order, publiek en privé, ongeacht hun omvang. “Er was heel wat onduidelijkheid over, maar uiteindelijk werd ons dan toch bevestigd dat het niet langer mogelijk is om individueel te komen vissen in het Vianderdomein”, klinkt het bij de club. “Je mag wel nog komen wandelen in het domein en rustig op een bankje zitten. Maar langs de vijver zit met een vislijn in je hand, mag dan weer niet. Dat klinkt toch niet logisch?”

Aan het domein werd alvast een papier gehangen met de boodschap dat verboden is om nog te vissen. De wachters van de Viandra Vissers Tienen moeten er op toe zien dat dit verbod wordt nageleefd.