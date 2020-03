Geen verdere besmettingen met corona in het Atheneum van Tienen. Opnieuw meer scholieren op post in de school Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

10u32 0 Tienen Alle reisgenoten van de 17-jarige jongen uit het GO! Atheneum Tienen, die besmet geraakte met het coronavirus, hebben een negatieve test afgelegd en zijn dus niet besmet. Dat is bijzonder goed nieuws voor de Scholengroep Huis 11. “Eindelijk kan de rust weerkeren.”

Het waren heftige dagen voor de leerlingen, hun ouders, leerkrachten en directie van het Atheneum van Tienen. Dinsdag geraakte bekend dat een leerling uit het zesde jaar naar huis was gestuurd met symptomen van het coronavirus. Hij was op skivakantie geweest in Noord-Italië, samen met nog enkele medeleerlingen. De voorbije dagen was het dan ook bang afwachten of die leerlingen ook besmet zouden zijn. De resultaten van de afgenomen testen sijpelden maar traag binnen, maar nu staat het vast dat er (voorlopig) maar één geval van corona zich heeft voorgedaan in het Atheneum.

“Dat is een hele opluchting”, zegt Bart Diliën van de Scholengroep Huis 11. “We zijn ook blij dat er vandaag weer meer leerlingen op school zijn. Woensdag bleef één op zeven thuis. Na een belronde met de ouders bleek dat de afwezigheid vooral te maken had met ongerustheid. Grotendeels hebben we die ongerustheid via onze uitvoerige en open communicatie kunnen wegnemen. Er zijn nog wel leerlingen afwezig, maar het percentage is vergelijkbaar met een ‘normale’ schooldag. Blijkbaar doet de buikgriep de ronde in de scholen.”

De leerling die besmet geraakte, stelt het intussen beter. Hij zal net als zijn reisgenoten wel nog een dikke week thuis moeten blijven.