Geen treinverkeer tussen Landen en Leuven door personenongeval Kristien Bollen

10 september 2020

20u09 0

Even buiten het station van Tienen gebeurde vanavond een personenongeval met de trein die op weg was van van Brussel-Zuid naar Hasselt. Hierdoor is momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Landen en Leuven. Op de trein zaten een 100-tal reizigers die zijn intussen geëvacueerd. De spoorwegpolitie en het parket zijn ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er rijden momenteel vervangbussen tussen Landen en Hasselt en tussen Leuven en Landen. Later op de avond zal men trachten om één spoor vrij te maken.