Geen stormloop in Tiense winkelstraten op heropeningsdag. Veel winkels bleven zelfs toe op hun ‘normale sluitingsdag’ Vanessa Dekeyzer

11 mei 2020

15u03 7 Tienen Geen overrompeling op de eerste dag van de heropening van de winkels in Tienen. Opvallend dat toch nog heel wat winkels de deuren gesloten hielden omdat maandag normaal hun vaste sluitingsdag is. “Wij konden alvast niet langer wachten om onze klanten weer te verwelkomen”, zeggen Thomas en Helga van Hero Outdoor.

“Kort na de opening hebben we al een klant gehad, die voorbeeldig zijn mondmasker opzette en zijn handen met onze alcoholgel aan de ingang van de zaak ontsmette. De man wilde wandelschoenen. Online had hij die op onze site gezien, maar hij wilde ze toch graag passen voor hij ze kocht. Wandelschoenen en wandelkousen hebben we trouwens de laatste weken heel veel verkocht. Mensen hebben meer tijd om te gaan wandelen natuurlijk.”

Oorstaafjes

In de Hero kunnen maximaal vier klanten tegelijk binnen en die moeten een met pijlen uitgestippelde route door de winkel volgen. Aan de kassa kunnen ze met behulp van oorstaafjes veilig contactloos betalen. “Veilig winkelen kan dus, maar ik denk toch dat heel wat mensen nog wat gaan wachten om effectief naar de winkels te gaan. Hopelijk niet te lang, want we zitten uiteraard nog met een hele stock. En wie komt en een aankoop doet, krijgt alvast een origineel door ons zelfgemaakt mondmasker mee naar huis.”

We zagen in het straatbeeld wel wat mensen met een mondmasker aan. “Toch zijn er iets meer die er geen dragen”, stellen Sabrina en Christa van C&A vast. Zij waren heel blij om vandaag weer aan de slag te gaan. En ze mochten er al meteen invliegen. “Er stond al een rij mensen te wachten voor de opening en ook daarna bleef het volk goed toekomen. Alles is eigenlijk zeer vlot verlopen. De winkelketen heeft ons goed voorzien van beschermingsmateriaal en ook in de winkel is alles aanwezig om veilig te shoppen.”

Dat deed ook Wim Broos. “Ik had dringend nood aan enkele nieuwe broeken, want de mijne waren toch wel wat versleten. Aangezien ik geen online shopper ben, heb ik rustig afgewacht tot de heropening van de winkels. Vooraf heb ik wel een beetje de kat uit boom gekeken. Toen ik zag dat er geen grote drukte was, ben ik toch de winkel in gegaan en heb ik op een veilige manier mijn aankopen kunnen doen.”

Ook The Shop heropende maandag de deuren. Deze Tiense zaak was een van de eersten, die vrijwillig de deuren sloot bij het begin van de coronacrisis. “Wij vonden en vinden nog steeds dat dit een juiste beslissing was”, zegt Karine. “Aangezien we nog geen webshop hebben, moesten we na de sluiting via sociale media werken om bestellingen op te nemen. Maar eigenlijk verliep dat nog heel vlot. Dagelijks was ik op de baan om te leveren.”

Het is nog niet zo druk geweest, maar wij hebben ook niet meteen artikelen die dringend zijn. Al was er toch een klant die nog ‘dringend’ een Moederdagcadeau moest hebben Karine van The Shop

Toch is Karine weer blij weer om in de winkel te staan. “Het is nog niet zo druk geweest, maar wij hebben ook niet meteen artikelen die dringend zijn. Al was er toch een klant die nog ‘dringend’ een Moederdagcadeau moest hebben (lacht). We mogen al eens lachen in deze tijden, toch? Vandaar dat we op een originele manier onze stoplijnen op de grond aangebracht hebben. We krijgen hier alvast heel positieve reacties op.”