Geen Glazen Huis, wel warme doelen Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

16u46 1 Tienen Er komt dit jaar geen Glazen Huis op de TIense Grote Markt. “Dat wil niet zeggen dat we geen goede doelen steunen, integendeel”, klinkt het vanuit het ziekenhuis.

In november 2013 kondigden de directie en de vriendenkring van het RZ Tienen aan dat het ziekenhuis zou deelnemen aan ‘Music for Life’, de actie van radiozender Studio Brussel, waarbij een hele week geld kon ingezameld worden voor een goed doel. Het ziekenhuis koos voor de Mediclowns Hageland en doopte het initiatief om tot Music for a Smile. Een Glazen Huis belandde op de parking van het ziekenhuis, van waaruit zes medewerkers drie dagen lang de verzoekjes van mensen live op antenne brachten in ruil voor een bijdrage. De actie leverde zo’n 30.000 euro op.

Grote Markt

In 2015 volgde een tweede editie. Het Glazen Huis verschoof naar de voorkant van het ziekenhuis om de actie meer zichtbaarheid te geven. Opnieuw lieten zes medewerkers zich opsluiten. De actie bracht opnieuw 30.000 euro op, dit keer voor Akabe Blits, ’t Prieeltje en Panal. In december 2017 streek het Glazen Huis vervolgens neer op de Grote Markt van Tienen. Opnieuw werd er vier dagen en drie nachten non-stop live radio gemaakt vanuit het huis door zes personeelsleden van het ziekenhuis ten voordele van Polly’s Ranch, MFC Combo, Hospice De Klaproos en Cocopus, die elk een deeltje van de totaal ingezamelde 30.000 euro kregen.

“De benefietactie in en rond het Glazen Huis vraagt veel organisatie, tijd en energie. Het is niet vanzelfsprekend om dat als ziekenhuis op regelmatige basis te organiseren. We hebben dit jaar voor een ander concept gekozen, samen met de Broeders Alexianen, namelijk voor twee goede doelen in Afrika die een link hebben met medewerkers”, zegt Karla Venken van de communicatiedienst van het ziekenhuis. “We gaan de Tienenaars hier straks met alle plezier opnieuw bij betrekken. Een eerste actie is een kip- en ribfestijn voor de hele familie op zondag 10 november en we plannen onder andere ook een klassiek concert in de kapel van Grauwzusters. Het slotbedrag maken we dan naar goede gewoonte bekend tijdens het Winterdorp op de Grote Markt.”

De collega’s van het ziekenhuis die zich de voorbije edities lieten opsluiten in het Glazen Huis, gaan in december het Glazen Huis missen. “Absoluut”, zegt Lut Moens. “Het waren telkens bijzondere dagen. Hoe dan ook houden we er tal van mooie herinneringen aan over!”