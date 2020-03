Geen controles meer op betalend parkeren Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

10u06 34 Tienen Tot eind april zullen er in Tienen geen controles meer uitgevoerd worden op het leggen van de blauwe schijf en het betalend parkeren. Om de bouwsector te ondersteunen, schaft de stad ook tijdelijk de belasting op de inname van openbaar domein voor werken of een verhuis af.

De parkeershop van APCOA, gelegen in het vroegere politiegebouw op de Grote Markt, is tot eind april gesloten. Dit betekent dat er in deze periode geen controles gehouden worden op het leggen van de blauwe schijf en het betalend parkeren. “Bewonerskaarten moeten tot en met donderdag 30 april niet aangekocht of verlengd worden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Voor beide maatregelen geldt dat deze periode nog verlengd kan worden.”

Daarnaast schaft de stad de belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van werken of een verhuis op voor de periode van vrijdag 13 maart tot en met donderdag 30 april, met mogelijkheid tot verlenging. De inname van het openbaar domein moet wel nog steeds worden aangevraagd via www.tienen.be/vergunning-inname-openbaar-domein en de verkeersregels en signalisatieplicht blijven van toepassing.