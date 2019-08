Geen asbestgevaar door boerderijbrand op Ganzendries



Kristien Bollen

08 augustus 2019

12u37 1

Naar aanleiding van de brand in een stal langs de Ganzendries in Oplinter in de nacht van zondag 4 op maandag 5 augustus stelde de Hulpverleningszone Oost een deskundige aan om te onderzoeken of er asbestverontreiniging gebeurde tijdens de brand.

Asbeststudiebureau Kiwa Oesterbaai constateerde dat er geen verspreiding van asbest heeft plaatsgevonden buiten de brandlocatie. Om deze reden stelt het bureau dat de genomen maatregelen tijdens en na de interventie meer dan afdoende waren wat betreft het asbestrisico voor de bevolking en de interventiediensten.