Geen activiteiten en evenementen tot eind april Vanessa Dekeyzer

25 maart 2020

13u53 0 Tienen De stad Tienen annuleert al haar evenementen en activiteiten tot eind april. Ook activiteiten die plaatsvinden in de infrastructuur van de stad worden tot die datum geschrapt.

Deze beslissing wordt volgens het stadsbestuur genomen omdat de organisatie de nodige voorbereiding vergt en het erg waarschijnlijk is dat ook de federale maatregelen op dit vlak nog verlengd zullen worden. Het gaat onder meer over de jobbeurs, de bloesemdag, de lessenreeks van de Tiense Zwemacademie, Amuze, ‘Ik beweeg weer’ en de voorstellingen in CC De Kruisboog.

Aansluitend kunnen er tot eind april 20 ook geen activiteiten plaatsvinden in de stedelijke ontmoetingscentra, de infrastructuur van CC De Kruisboog en het sportcentrum Houtemveld. Ook het zwembad en de bib blijven gesloten.