Gauwdief steelt handtas tijdens winkelen

08 oktober 2019

In een winkel in de Nieuwstraat merkte een verantwoordelijke deze middag rond 10.40 uur op dat een “klant’ een handtas in haar handtas had zitten. Toen de verantwoordelijke de dame vroeg om de handtas open te maken en de inhoud te tonen, nam de “klant” de vlucht. Even later merkte een andere dame in de winkel dat haar handtas gestolen was. Hoewel de dief dus kon ontkomen bezorgde het personeel een heel duidelijke omschrijving van de dader aan de politie; die speurt de verdachte op.