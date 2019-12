Gauwdief gaat er met sleutelbos van ziekenhuisbezoeker vandoor Kristien Bollen

12 december 2019

13u33 7

In het regionaal ziekenhuis in de Kliniekstraat in Tienen stelde een bezoeker dinsdag rond 13.20 uur vast dat hij het slachtoffer geworden was van een gauwdief. De 50-jarige man uit Kortenberg werd bestolen van zijn sleutelbos met onder meer de sleutel van zijn wagen en woning. De man deed hiervan de nodige aangifte bij de politie.